Slávna herečka (64) zastavila čas: Michelle, veď ty vôbec nestarneš!

V britskej metropole sa v pondelok zišli známe osobnosti filmového plátna, ktoré zahájeniu novej služby od spoločnosti Paramount dodali poriadny lesk. Medzi nimi boli napríklad Sylvester Stalone, Jessica Chastain, Kevin Costner, Gillian Anderson, Viola Davis alebo Michelle Pfeiffer.

Fotogaléria zo slávnostného uvedenia stramovacej platformy Paramount





Oči a obdivné pohľady mnohých prítomných však smerovali najmä k poslednej menovanej. Tá zatienila väčšinu dám, ktoré sa na slávnostnej akcii ukázali. Herečka stavila na zaujímavo strihané čierne šaty, ktoré jej šarm zvýraznili.

Michelle môžu jej postavu závidieť aj mnohé mladšie kolegyne. Ako v jednom z rozhovorov prezradila, vďačí za ňu zdravému životnému štýlu a cvičeniu. „Je to veľmi potrebné. Nie je to ale nič nové. Ľudia by mali pravidelne športovať, dbať na zdravú stravu a veľmi často neoslavovať," povedala v minulosti. „Dôležité ale je, aby sme si vedeli vychutnať život, nestresovať sa a nájsť si šťastie aj v úplných maičkostiach. Aj náš prístup k životu sa dokáže odraziť na vzhľade," prezradila herečka recept na mladistvý vzhľad.

Michelle Pfeifer je americká herečka, ktorá je známa vďaka filmom Batman sa vracia, Vládkyňa zla 2, Sen noci svätojánskej alebo Vražda v Orient exprese. Je šťastne vydatá za Davida Kellyho (66), s ktorým si svoje "áno" povedali v roku 1993. Predtým bola 7 rokov v manželstve s Peterom Hortonom (68).