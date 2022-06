Tento PÁR nemá v šoubiznise konkurenciu: Žiadosť o ruku HNEĎ PRVÝ VEČER... Sú spolu 40 rokov!

LOS ANGELES - Hollywoodske dvojice síce často napĺňajú stránky bulvárnych časopisov svojimi divokými aférkami, nájdu sa však medzi nimi aj príkladné manželstvá. Takým sa môže pýšiť aj slávny herec Andy Garcia (66), ktorý je so svojou manželkou šťastne ženatý už takmer 40 rokov. Že je to tá pravá, vraj vedel od prvého momentu.

Andy Garcia rozhodne nepochybuje o láske na prvý pohľad, sám ju totiž zažil na vlastnej koži. 66-ročný herec sa magazínu People zveril, že keď pred 39 rokmi zbadal Marivi Lorido, bolo to ako zásah bleskom: „Niektorí ľudia sa poznajú dlhšie a najskôr je medzi nimi kamarátstvo, ale keď sme sa my v tú noc stretli, bolo jasné, že je to žena môjho života.“

Garcia neváhal a o dva roky mladšiu filmovú producentku požiadal o ruku. „Marivi si ma doberá, že som v ten večer navrhol sobáš všetkým dievčatám, ale to nie je pravda!“ vysvetľuje hviezda filmov ako Krstný otec či Dannyho jedenástka. „Také veci sa stávajú. Nechcel som o ňu prísť,“ dodal.

Andyho inštinkt veru nesklamal. S Marivou sa po siedmich rokoch randenia v roku 1982 zosobášili a majú spolu štyri deti – Dominiku (38), Daniellu (34), Alessandru (30) a Andresa (20). V novembri sa im narodila prvá vnučka Violette Rose Borrello.

Andy Garcia pochádza z kubánskej Havany. Keď mal päť rokov, s rodičmi sa presťahoval na Floridu. Preslávil sa filmami ako Nepodplatitel'ní, Keď muž miluje ženu či Dannyho jedenástka. Za film Krstný otec III bol v roku 1993 nominovaný na Oscara pre najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe.