Taká HRÔZA tu ešte nebola: Diváci pri sledovaní filmovej novinky odchádzajú z kina... Obavy o duševné zdravie!

Hororové dielo, ktoré malo svetovú premiéru 20. mája, bolo označené ako najviac znepokojivý film, aký sa kedy dostal do britských kín. „Men", ako sa toto šokujúce dielo volá, je príbeh vdovy Harper, ktorá prichádza na anglický vidiek, aby utiekla pred bolesťou zo straty manžela a našla pokoj. Na jej ceste však zistí, že prilákala pozornosť nevítaného stalkera.

Niektorí diváci, ktorí toto dielo videli, svoje pocity vyjadrili na sociálnych sieťach. Na Twitter jeden z nich napísal: „Je to jeden z najznepokojujúcejších filmov, aké som kedy videl." Ďalší sa postupne pridávali. „Napäté, desivé, dojímavé. Určite na to budem myslieť ešte dlho," povedal divák, ktorý už film videl „Vizuálne je to jeden z najdesivejších filmov. A mňa len tak niečo nevystraší. Počas druhej polovice filmu som sa cítil extrémne nepríjemne." doplnil fanúšik.

Veľkej chvály sa dočkali predstavitelia hlavných postáv. Spomínanú vdovu si zahrala írska speváčka a herečka Jessie Buckley (32), ktorú vo filme doplnil Rory Kinnear (44). Veľa divákov však film nedopozeralo do konca. Napríklad na YouTube sa objavili videá ľudí, ako vychádzajú z kina, pretože ich horor rozrušil natoľko, že ho neboli schopní dopozerať.

