Najbohatšieho muža sveta načapali paparazzi s NOVOU MILENKOU: TU ju máte VYZLEČENÚ!

ST. TROPEZ - Opäť zamilovaný! V živote najbohatšieho muža sveta - Elona Muska (50) je nová žena. Dokazujú to najnovšie zábery bulvárnych fotografov. Tí ho zvečnili počas romantického obedu, na ktorom si pochutnával s austrálskou herečkou Natashou Bassett (27). Dvojica sa vraj stretáva od februára tohto roka. Čo na tento párik hovoríte?

Zoznam mileniek Elona Muska, ktorý je sedemnásobným otcom a má za sebou tri rozvody (dvakrát s tou istou ženou), sa opäť rozšíril. A pracháč znovu lovil v celebritných vodách. Jeho meno bolo v minulosti spájané aj s herečkou Amber Heard, či jej kolegyňou z Británie - Talulah Riley. Naposledy tvoril pár s výstrednou speváčkou Grimes.

Tá mu v máji 2020 porodila syna, ktorému dali meno X Æ A-Xii. Hoci sa dvojica v septembri minulého roka rozišla, vzťahy medzi nimi údajne zostali dobré. Mnohých v decembri šokovali správami, že im náhradná matka vynosila dcéru.

Galéria fotiek (9) Elon Musk a speváčka Grimes v čase, keď tvorili pár.

Zhruba od decembra sa má Musk stretávať s mladou, 27-ročnou herečkou Natashou Bassett. Paparazzi ich v týchto dňoch nafotili, ako si v St. Tropez užívali spoločné chvíle. Dvojica sa držala za ruku a nechýbali ani zamilované pohľady, úsmevy, či dotyky.

Galéria fotiek (9) Elon Musk a Natasha Bassett si spolu vyšli na obed.

Natasha Bassett sa z Austrálie presťahovala do Ameriky, keď mala 19 rokov. Účinkovala napríklad vo filmoch Ave Caesar!, Britney Ever After, Spy Intervention, či vo filmovej novinke Elvis. Ako mnohé herečky, i ona musela už pred kamerami odhodiť ostych a šaty a predviedla sa napríklad v sexi spodnej bielizni a plavkách.

Galéria fotiek (9) Natasha Bassett má sexepílu na rozdávanie.

Galéria fotiek (9) Natasha Bassett nepatrí medzi hanblivky.

