Chris Rock po ŠKANDÁLE na Oscaroch: Ponuku moderovať dostal opäť... TOTO je jeho odpoveď!

V marci tohto roka celý svet šokoval moment, ktorý sa udial na odovzdávaní Oscarov. Počas moderovania zašiel komik Chris Rock so svojím humorom ďaleko za hranu, keď sa posmieval manželke Willa Smitha za jej oholenú hlavu.

To známeho herca naštvalo a čo nasledovalo ďalej videli azda všetci. O to prekvapujúcejšie vyznievajú slová komika, ktorý v jeho stand-up šou v meste Phoenix prezradil, že na jeho stole ležala ponuka, aby moderoval aj ďalší ročník.

Podľa magazínu Arizona Republic však jeho ďalšie moderovanie tejto slávnostnej akcie odmietol. „Keby som prijal ponuku moderovať najbližšie Oscary, bolo by to ako vrátiť sa na miesto trestného činu," poznamenal Chris.

Prezident ABC Craig Erich v máji pre Deadline povedal, že by si vedel predstaviť komika opäť moderovať túto slávnosť. „Samozrejme, bolo tam veľa kontroverzie. Ten moment zakryl veľa dobrého, čo sa tam stalo. Celkovo som bol s programom spokojný," povedal Erich. Pre Chrisa by to bolo už štvrté moderovanie tejto prestížnej udalosti. Okrem minulého roka si to vyskúšal aj v rokoch 2005 a 2016.