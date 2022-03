Eda a Serkan nie sú jediní! Pikoška z nového hitu Láska na prenájom: V realite spolu randia aj TÍTO DVAJA!

ISTANBUL - Turecký seriál Láska na prenájom mnohí prirovnávajú k telenovele Tisíc a jedna noc, ktorá si v roku 2011 získala srdcia tisícov Slovákov. Podobne úspechy na Tv Doma aktuálne žne aj spomínaná novinka. Mnohých fanúšikov určite potešila informácia, že predstavitelia Edy a Serkana majú k sebe blízko aj v súkromí. No nie sú jediní... V realite spolu randia aj títo dvaja!

Seriál Láska na prenájom sa na obrazovkách markizáckej Tv Doma objavuje už nejaký ten týždeň. A za ten čas si stihol získať srdcia veľkého množstva divákov. Po telenovele Tisíc a jedna noc sa zdá, že podobný ošiaľ medzi Slovákmi vyvolá aj tento seriál. Zatiaľ tomu všetko nasvedčuje...

Určite tak mnohých poteší informácia, že predstavitelia Edy a Serkana - Hande Erçel a Kerem Bürsin nie sú jediní, medzi ktorými počas natáčania preskočila iskra. A to aj napriek tomu, že v seriáli tvorili pár s niekym úplne iným. Reč je o Çağrı Çıtanakovi a Başak Gümülcinelioğlu, ktorí v seriáli stvárňujú Ferita a Piril.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Instagram B.G.

Dvojica si svoje súkromie prísne stráži, no čas od času na sociálnych sieťach zverejnia spoločné fotky, ktoré hovoria za všetko - sú zamilovaní až po uši. To sa však nedá povedať o prvom spomínanom páre. O tom sa špekuluje, že sa krátko po novom roku rozišiel.

Dôvodom má byť nový projekt, v ktorom si má Kerem zahrať hlavnú úlohu spolu so svojou ex. A Hande sa túto správu dozvedela až z médií, čo ju rozčúlilo. Či ide len o klebety alebo sa dvojica naozaj rozišla, nateraz nie je známe - ani jeden z nich to totiž doteraz nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.