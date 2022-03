Trapas v priamom prenose: Slávna speváčka bez podprsenky... Ups, všetci videli jej nahý prsník!

Camila Cabello má nový singel Bam Bam, preto sa objavila na obrazovkách BBC v The One Show. Okrem iného dostala otázku, ktoré tanečné pohyby z klipu sú jej najobľúbenejšie.

A tak sa speváčka postavila a začala si naprávať nohavice, no už v tej chvíli bolo vidieť, že problémom môže byť skôr voľnejšia blúzka, pod ktorou nemala podprsenku. A naozaj to prišlo a speváčka omylom odhalila viac, ako chcela.

Galéria fotiek (2) Zdroj: BBC

Camila si prsník okamžite prekryla rukou, upravila si blúzku a začala predvádzať tanečné pohyby, kým moderátor takmer umieral od smiechu. Vyzeralo to, že tento incident ani nebude brunetka nijako ďalej rozmazávať. No keď dotancovala, vyhlásila: „Dúfam, že ste nevideli bradavku.” Nuž, videli, moderátori, štáb a všetci pri televíznych obrazovkách a už aj ľudia na internete.

Oh @Camila_Cabello .. little Nip Slip on the One Show 😳😁 pic.twitter.com/OVUp7LPEvM