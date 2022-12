Mladej speváčke odvaha nechýba: Sako a pod ním holé telo!

Camila Cabello patrí medzi najznámejšie speváčky súčasnosti. Jej hity ako Havana, Bam Bam či Never Be the Same si našli veľké množstvo fanúšikov na celom svete. Na konte má spolupráce s viacerými hudobnými hviezdami, ako je napríklad Ed Sheeran.

Počas tohto roka bola odmenená za svoj hudobný talent a dostalo sa jej veľkej pocty. Hudobníčka bola totiž hlavnou hviezdou otváracieho ceremoniálu na finále futbalovej Ligy majstrov, ktoré sa odohralo v Paríži.

Okrem svojej kariéry však nezabúda ani na pomoc druhým. V štvrtok sa totiž zúčastnila charitatívnej akcie, ktorú usporiadla známa zmetická značka. Tá každoročne odovzdáva 20-tisíc dolárov ženám, ktoré sa zaslúžili o pozdvihnutie rôznych komunít a venujú sa charite. Tie následne odovzdajú peniaze charitatívnej organizácii podľa svojho výberu.

Na charitatívnej akcii sa objavilo niekoľko známych osobností





Na slávnostnom galavečeri sa objavila aj spomínaná speváčka. Na túto akciu zvolila poriadne odvážny outfit, keďže jej ružový kostým zaujal hlavne hlbokým výstrihom. Cabello tak opäť dokázala, že nepatrí medzi žiadne hanblivky.

Camila Cabello na akcii L'Oreal Paris Women of Worth

