Mama českého herca spáchala SAMOVRAŽDU: Počkala, kým odíde...

PRAHA - Netušil, že je to ich posledný rozhovor... Keď si herec Martin Finger od svojej mamy vypočul, že je rada, že sa uchytil a dokáže sa o seba postarať, nehľadal za tým žiadny iný význam. Krátko nato ale spáchala samovraždu.

Česká televízia aktuálne vysiela seriál Devadesátky, ktorý pokrýva vtedajšie dianie okolo mafiánskych bossov. Jedného z detektívov tam hrá Martin Finger, ktorý sa už objavil v rôznych seriáloch aj filmoch.

On sám na 90. roky nemá príjemné spomienky, hoci sa mu pracovne začalo dariť a dostal sa až do Národného divadla. Jeho mama sa totiž v tom momente rozhodla, že ho už môže opustiť.

„Pri mojom úplne poslednom rozhovore s ňou, k ktorom som vtedy nevedel, že je posledný, mi hovorila, že je šťastná, že som sa v tej Prahe uchytil a že už sa o seba dokážem postarať sám. V tej chvíli už myslela na samovraždu, tým som si istý. Aj ju asi o dva alebo tri dni uskutočnila. Stalo sa to hneď, keď sme so spolužiakmi z DAMU odišli na tri týždne do Írska,” prezradil pre Blesk.

Galéria fotiek (5) Zdroj: ČT Pani Fingerová našla smrť vo vodách priehrady Krásno. A jej syn sa to dozvedel až po návrate domov. „Dlho som stál uprostred kuchyne. Len stál, v hlave prázdno. Potom som povedal, že sa idem vykúpať. Vliezol som do vane, pustil som vodu a začal plakať. Od tej chvíle môj život nebol ako predtým,” zveril sa herec, ktorý si po tejto tragickej udalosti zmenil priezvisko.

Odvtedy sa volá práve po svojej mame. Lenže vzápätí stratil aj druhého rodiča. „Otec mi to nikdy neodpustil. Prestal so mnou komunikovať. Zomrel o štyri roky neskôr a ja už som sa s ním nestihol zmieriť...” prezradil so smútkom Finger.