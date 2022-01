Syna (†26) slávneho herca našli s prestrelenou hlavou: TOTO napísal otcovi pred SAMOVRAŽDOU!

LOS ANGELES - Vôbec to nedokáže pochopiť! Americký herec Michael Madsen (64), známy predovšetkým z Tarantinových filmov, prežíva najhoršie obdobie svojho života. Dôvodom je smrť jeho milovaného syna - 26-ročného Hudsona Lee Madsena, ktorý pred pár dňami spáchal samovraždu. Čo herec k tejto tragickej udalosti povedal?

Čo sa to deje?! Americký herec je treťou celebritou, ktorá začiatkom tohto roka prišla o svoje dieťa. Svoj život sa dobrovoľne rozhodli ukončiť aj syn speváčky Sinéad O’Connor, ktorý bojoval s psychickými problémami, či jediné dieťa herečky Reigny King.

Obrovský žiaľ prežíva aj Michael Madsen, ktorý je päťnásobným otcom. Jeho najstaršieho syna Hudsona našli mŕtvého v jeho dome na Havaji, kde žil spolu so svojou manželkou Carlie. „Môžem potvrdiť, že Hudson Lee Madsen zomrel na strelnú ranu do hlavy. Pravdepodobne išlo o samovraždu,” uviedol vo svojom vyhlásení hovorca oddelenia súdného lekárstva v Honolulu.

Hudson Lee Madsen, ktorého krstným otcom bol slávny režisér Quentin Tarantino, slúžil v armáde, kde mal sľubnú kariéru. V marci minulého roka ho dokonca povýšili, bol seržantom. Údajne mal za sebou aj misiu v Afganistane.

Galéria fotiek (3) Michael Madsen a Quentin Tarantino

Zdroj: profimedia.sk

Ako Hudsonov slávny otec v rozhovore pre Los Angeles Times prezradil, nedokáže pochopiť, čo jeho syna k tomuto skutku viedlo. „Nebadal som u neho žiadne prejavy depresie. Je to tak tragické a smutné. Snažím sa pochopiť, čo sa stalo a dať všetkému nejaký zmysel,” uviedol Madsen.

Herec tiež prezradil, že so synom boli v pravidelnom kontakte a naozaj nič nenasvedčovalo tomu, že by nechcel žiť. „Hovoril som s ním len pred niekoľkými dňami a povedal mi, že je šťastný. V poslednej správe mi napísal - Milujem ťa, oci,” poznamenal zronený umelec. „Mal len také typické problémy mladých ľudí. Chcel mať rodinu. Hľadel jasne do budúcnosti. Vôbec nedokáźem pochopiť, čo sa stalo,” uzavrel.

FOTO: Hudson Lee Madsen s manželkou Carlie.