Šokujúci krok dvojnásobnej mamy: Hanychová (36) ide do reality šou... Zavretá vo vile s -násťročnými!

V šou, ktorá je zameraná na youtuberov a tiktokerov by len málokto očakával dvojnásobnú mamu. Veď v prvej sérii Like House o pol milióna českých korún bojovali samí mladí ľudia, ktorí zároveň zaujali práve mladých divákov.

Lenže teraz sa Prima rozhodla trochu zamiešať karty. „Oproti prvej sérii sme sa rozhodli partiu influencerov spestriť vekovým rozdielom a do vily sme pozvali vo verejnom priestore známu a často diskutovanú modelku a moderátorku Agátu Hanychovú. Myslím, že bude pre divákov zaujímavé sledovať, ako sa vysporiada s partiou veľmi mladých a odlišných ľudí,” povedal kreatívny producent reality šou Pavel Nosek.

Zdroj: Tv Prima

Samotná Agáta je však už dvojnásobnou mamou. Údajne ju ale k účasti prehovoril práve jej syn. „Hlavne kvôli deťom som premýšľala, či ponuku prijmem, a nakoniec som sa rozhodla, že práve kvôli nim to vezmem. Kryšpín ma prosil, nech do toho idem, pretože väčšinu účastníkov Like House sám sleduje a miluje ich. A druhým dôvodom je honorár, sama živím deti, musím zarábať,” vyhlásila pre Super.cz.

Ako brunetka dodala, vo vile budú tráviť iba časť týždňa, na víkendy budú chodiť domov, a tak starostlivosť o jej vlastné deti zanedbaná nebude. „Dohodla som sa s otcami detí, že ich budú mať od pondelka do štvrtka a ja zas v piatok až v nedeľu. Už teraz máme striedavú starostlivosť, tak sa teraz len na nejaký čas upraví,” prezradila kontroverzná modelka.

K názorom ľudí, že sa nepatrí, aby sa matka dvoch detí nechala zavrieť do vili s tínedžermi, sa vyjadrila aj na sieti Instagram:

„Viem, kde je moje miesto a svoje deti milujem najviac na svete. To ale neznamená, že ako mama musím sedieť doma za pecou a fňukať, že sa už nemôžem pobiť o svoje miesto na slnku. Mamy sú dnes medzi vrcholovými športovcami, medzi politikmi, vedú veľké firmy. Iné majú dve práce a ako samoživiteľky dokážu potiahnuť celú rodinu.

Tento svet už dávno nepatrí len chlapom a ruku na srdce: písali by ste nejakému chlapovi, že keď má deti, nemôže robiť prácu, ktorá ho baví a zároveň živí jeho deti? Moja práca je šoubiznis a robím ho naplno ako všetko, do čoho sa pustím. Možno nie som dokonalá, ale vždy som to ja. Budem radšej, keď mi budete fandiť a podporovať ma za to, aká som, než by ste ma mali milovať za to, aká nie som.”

Zdroj: Tv Prima