Porotkyňa z markizáckeho Hlasu: Toto jej spôsobil koronavírus... Tvrdý odkaz pochybovačom!

Linda Finková mala koronavírus vo februári. „Bolo mi dosť blbo a zle sa mi dýchalo. Ale nesťažujem sa a nič nevykrikujem. Ale vadia mi ľudia, ktorí hovoria, že to nič nie je, pretože to nie je pravda,” vyhlásila mentorka Tvojej tváre pre Super.cz.

Zdroj: Tv Nova

Ako dodala, hoci je všeobecne zdravý človek, kvôli covidu sa cítila ako handrová bábika a naozaj nemieni nič zľahčovať. „Nikdy som to nezľahčovala, náhubok nosím, nikoho neprovokujem, nechodím na demonštrácie a proste ho nosím, a nech si všetci pobozkajú. A kto nie je obozretný a ohľaduplný k ostatným, tak nech mi tiež pobozká,” odkázala všetkým pochybovačom.

Jej osobne koronavírus spôsobil problémy s dychom a aktuálne sa jej spieva naozaj zle. „Už sú to dva mesiace a keď sa poriadne nadýchnem, tak stále ešte kašlem. Má to taký dopad, že je človek veľmi unavený,” prezradila muzikálová speváčka, ktorá ale verí, že sa aj z týchto následkov dokáže dostať.

Dovolenku k moru si ale za odmenu neplánuje. „Nechcem cestovať k moru a vyberať destináciu, kam sa teraz môže ísť, mám spolupatričnosť s národom. Keď sa teraz nikam nesmie, tak mi príde blbé, že by som posielala fotky a chválila sa, kde som. To sa mi veľmi nepáči, keď to niekto robí. Takže som doma na zadku a chodím do práce,” uviedla na záver exmanželka zabávača Richarda Genzera.