Slávna herečka predáva sviečku s vôňou vagíny: Táto žena kvôli nej prežila peklo!

LONDÝN - Takéto "potešenie" veru nečakala! Na topkách sme vás už informovali o tom, že herečka Gwyneth Paltrow (48) predáva sviečku s arómou vagíny. Táto bizarná vecička sa dostala aj do rúk 50-ročnej Angličanky menom Jody Thompson. Tá sviečku zo zvedavosti zapálila... A trpko to oľutovala!

Toto je už naozaj psycho: Gwyneth Paltrow predáva sviečku s vôňou VAGÍNY... A táto celebrita ju chce!

Keď Jody Thompson v istom kvíze vyhrala kontroverznú sviečku, ktorú Gwyneth Paltrow predáva za 75 amerických dolárov, celkom ju to pobavilo. O svoju radosť sa podelila aj s priateľmi na Instagrame.

Jody Thompson sa z netradičnej výhry celkom radovala. Zdroj: Instagram

Pozitívnych reakcií od spomínanej dámy sa však výrobok nedočkal. Práve naopak. Jody sa so svetom podedlila o poriadne šokujúci zážitok. Ako pre The Sun prezradila, keď spomínanú sviećku zo zvedavosti zapálila, rozpútalo sa v jej obývačke hotové peklo. „Sviečka vybuchla a šľahali z nej obrovské plamene. Aź do výšky 50 cm. Nič také som v živote nevidela. Celá tá vec bola v plameňoch a bola príliš horúca na to, aby sme sa jej dotkli,” uviedla Thompson pre The Sun.

S Jody bol v tom čase v miestnosti aj jej partner. Spoločnými silami napokon vyhodili horiacu sviečku pred dvere. „Mohlo to tam celé zhorieť. Teraz sa na tom možno bavím, ale v tej chvíli to bolo hrôzostrašné,” dodala.

Gwyneth predáva aj deodorant s rovnakou vôňou. A je viac, než isté, že Jody Thompson by ho nechcela, už ani keby ho vyhrala.

Vďaka bizarnej sviečky od Gwyneth Paltrow si Jody Thompson prešla peklom. Zdroj: Instagram