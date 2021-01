Syn slávneho českého herca: Pred 34 rokmi nakrútil rozprávku o šťastí a potom... Depresie, alkohol, plány na samovraždu!

RTVS si na dnes pre svojich divákov pripravila rozprávku Galoše šťastia. Mladíka, ktorý si mohol ich účinok vyskúšať, si zahral Marek Brodský, syn slávneho Vlastimila Brodského.

Hoci vyštudoval animáciu, občas si odskočil aj k filmu. No necítil sa tam úplne ako ryba vo vode. „Animátorstvo je herectvo pre plachých…,“ povedal v dokumente Českej televízie Trinásta komnata. Extrémna plachosť a strach, že si všetci budú myslieť, že má protekciu, ho od vystupovania pred kamerami odrádzali.

A rovnako ako jeho otec, i Marek trpel depresiami a úzkosťami. A tie ho priviedli k alkoholu. „Trpel som depresiami, bral na ne lieky, ale v kombinácii s alkoholom antidepresíva neúčinkujú, takže sa môj stav postupne tak zhoršil, až začal ničiť moju fyzickú stránku,” povedal pred časom pre Lidové noviny s tým, že mal triašku, neprimerane sa potil a riešil to zase alkoholom.

V roku 2011 strávil istý čas v liečebni, no o pár rokov neskôr priznal samovražedné myšlienky. „Rozdiel medzi mnou a otcom je len ten, že ja som sa ešte nezabil,” povedal pred kamerami Českej televízie umelec.

„Občas riešim s kamarátmi, ktorý model samovraždy by bol optimálny. Som zástanca estetickejšej verzie, než zvolil otec,” zveril sa Českej televízii. „Teraz je moje favoritné riešenie vyliezť niekam vysoko do hôr, vziať si so sebou veľa rumu a zmrznúť. Pretože človeka nájdu v slušnom stave a vraj je to príjemné,” dodal Marek, ktorý kvôli depresiám prestal s herectvom a rozpadla sa mu aj kapela. Aktuálne je z neho výtvarník, venuje sa maľovaniu obrazov.