Krainovej exmanžel sa parádne zmenil: Má vyše 50, ale... vyzerá fakt MŇAM!

PRAHA - Bývalý manžel Simony Krainovej, moderátor Bořek Slezáček (53), bude účinkovať v šou Tvoje tvář má známy hlas. A kompetentní neodolali možnosti nafotiť ho hore bez - jeho telo totiž stojí za to!

Bořek Slezáček bude v speváckej šou najstarším súťažiacim, no určite si získa aj oveľa mladšie fanúšičky. Počas karantény sa totiž vypracoval tak, že ani televízia Nova neodolala a na propagačné materiály ho vyfotila bez trička.

Zdroj: Tv Nova

„Tento striptíz do treniek s tigrom prebehol v rámci nakrúcania reklamy na Tvár. Som tam najstarší, takže ma síce prekvapilo, že to padlo na mňa, ale zaskočený som nebol, lebo som celú koronu doma cvičil, aby som si vyplnil čas, ktorý som zrazu mal. Síce športujem stále, ale na jar som ešte dosť pritlačil. Ale už to nejde tak ľahko ako zamlada,” citoval moderátora portál Super.cz. Pred svojou premenou nemal také vypracované brucho a povolené bicepsy sú už tiež minulosťou.

Okrem cvičenia však upravil aj stravu. „Minulý rok v decembri som sa totálne vyžral bagetami z benzínok a sladenými mliekami. Obe tie svinstvá by som okamžite dal na zoznam zakázaných látok, hneď vedľa drog, z ktorých sa, nech im nekrivdím, aspoň nepriberá. Takže som sa v polovici februára trochu hecol,” uviedol Slezáček.