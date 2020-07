Rakovina zabila Travoltovu ženu: Desivá hra osudu!

Začiatkom týždňa oznámil John Travolta prostrednictvom instagramu veľmi smutnú správu. A to, že jeho krásna manželka Kelly prehrala boj s rakovinou prsníka, ktorú jej diagnostikovali zhruba pred dvoma rokmi. „Jej láska a život ostanú navždy v pamäti. Beriem si nejaký čas, aby som tu mohol byť pre svoje deti, ktoré stratili mamu, odpusťte mi preto, ak o nás chvíľu nebudete počuť,“ napísal so smútkom herec, ktorý chce svoj čas momentálne venovať synovi Benjaminovi a dcére Elle Bleu.

Krásna manželka Johna Travoltu - Kelly Preston svoj boj s rakovinou prehrala. Zdroj: SITA/AP

Podobne bolestivé chvíle však slávny herec prežíval aj v mladosti - so svojou prvou veľkou láskou - o 18 rokov staršou herečkou Dianou Hyland. S ňou sa spoznali počas nakrúcania filmu The Boy in the Plastic Bubble, kde stvárnili matku a syna. Film mal premiéru v roku 1976 a o rok na to Diana zomrela v Johnovom náručí.

Travolta sa v tom čase netajil tým, že si staršiu herečku chcel vziať za ženu a mal veľmi rád aj jej 4-ročného syna. Dva roky pred tým, než sa spoznali, podstúpila herečka mastektómiu a bola presvedčená, že rakovina sa už nevráti.

Keď John nakrúcal Horúčku sobotňajšej noci, lekári jej oznámili zdrvujúcu správu. Hneď sa vrátil k svojej láske, aby jej bol oporou. O dva týždne na to však zomrela.

John Travola so svojou prvou veľkou láskou Danielou Hyland a jej synom. Zdroj: profimedia.sk

S rakovinou prsníka od roku 1992 zvádza boj aj herečka Olivia Newton-Johnn, ktorá v legendárnej Pomáde stvárnila Travoltovu lásku Sandy. Po liečbe sa jej choroba vrátila opäť v roku 2013 a v roku 2017 jej lekári znovu oznámili zlé správy. Blondínka je vo štvrtom štádiu rakoviny, ale svoj boj nevzdáva.

„Vieme, že každý z nás raz zomrie. Len nevieme presný dátum, kedy to príde. Keď vám diagnostikujú nejakú chorobu, zrazu pocítite, že máte obmedzený čas. Ale môže sa stať, že vás zajtra zrazí kamión. Vnímajme preto každý deň ako dar,“ vyjadrila sa v minulosti Olivia, ktorú strata Travoltovej manželky a jej dobrej priateľky pochopiteľne veľmi zarmútila.