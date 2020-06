Autorka Harryho Pottera Rowlingová priznala životnú traumu: Obeť sexuálneho a domáceho násilia!

LONDÝN – Preslávila ju séria o mladom čarodejníkovi Harrym Potterovi, vďaka ktorej ju pozná celý svet. Joanne Rowlingová (54) sa tam, kde je, dostala z úplného dna. Aj preto sa snaží bojovať za spravodlivosť a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Aj ona by v minulosti pomoc uvítala, keďže ako prezradila, bola obeťou sexuálneho a domáceho násilia!

Príbehy o mladom čarodejníkovi si zamilovali celé generácie po celom svete. Za všetkým pritom stála vtedy jedna zúfalá žena, ktorá sa rozprávkami snažila zabaviť svoju dcéru. Joanne Rowlingová jedného dňa začala písať a séria Harry Potter sa ihneď stala populárnou a ju to vystrelilo medzi najúspešnejších autorov vôbec. Jej život nebol prechádzka ružovou záhradou. Okrem ťažkej situácie, v ktorej sa ocitla s dcérou a vďaka ktorej vznikol svetoznámy príbeh, prežila aj životnú traumu. O tej však prehovorila až teraz.

Na svojom blogu, kde sa delí o svoje myšlienky, postrehy či o to, čo ju ťaží v dnešnom uponáhľanom modernom svete, sa zverila čitateľom s traumou, ktorú prežila. A čo ju k tomu viedlo? To, čím si prešla bolo totiž jedným z dôvodov, pre ktoré sa zaujímala o transgender komunitu a vyjadrila na Twitteri aj podporu daňovej špecialistke Mayi Forstater, ktorá prišla o prácu pre „transfóbne“ tweety.

Joanne Rowlingová otvorila svoju 13. komnatu a prehovorila o tom, že bola obeťou domáceho a sexuálneho násilia. Zdroj: SITA

„Hlboko ma znepokojujú dôsledky súčasného trans aktivizmu. Už vyše 20 rokov som na očiach verejnosti a nikdy som verejne nehovorila o tom, že som prežila domáce násilie a sexuálne útoky. Nie preto, že by som sa hanbila za to, že sa mi to stalo, ale preto, že je pre mňa traumatické znovu na to spomínať. Tiež cítim, že chcem chrániť svoju dcéru. Nechcela som si nárokovať výlučné vlastníctvo príbehu, ktorý sa týka aj jej. Avšak, pred chvíľou som sa jej opýtala, ako by sa cítila, keby som bola úprimná k verejnosti o tejto časti môjho života. Povzbudila ma, aby som pokračovala,“ píše Rowlingová na svojom blogu, čím otvorila svoju trinástu komnatu.

Týmto vyjadrením si však rozhodne nechce uchmatnúť nejakú pozornosť či nebodaj súcit. Ide jej o to, aby vyjadrila solidaritu s tisíckami žien po celom svete, ktoré si prežili to, čo známa spisovateľka. „S ťažkosťami sa mi podarilo uniknúť z prvého násilného manželstva, ale teraz som vydatá za skutočne dobrého a zásadového muža, v bezpečí takým spôsobom, aký som si nevedela ani za milión rokov predstaviť,“ vyznala sa autorka Harryho Pottera.

„Jazvy po násilí a sexuálnych útokoch nikdy nezmiznú, nezáleží na tom, ako veľmi milovaní sme, nezáleží na tom, koľko peňazí zarobíme. Modlím sa za to, aby moje dcéry nikdy nemali rovnaké dôvody ako ja, prečo nenávidím náhle hlasné zvuky alebo zjavenie sa ľudí za mnou, keď som ich predtým nepočula,“ opísala svoj strach spisovateľka, ktorá sa týmto o niečo viac priblížila trpiacim ženám.

Autorka svetoznámej série o Harrym Potterovi priznala životnú traumu. Zdroj: SITA