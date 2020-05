Paranoidné myšlienky zosnulej Bartošovej: Bílá má styky s temnými silami... Takto mi chce ublížiť!

V týchto dňoch v médiách opäť rezonuje meno Ivety Bartošovej. 29. apríla totiž uplynulo 6 rokov od jej samovraždy. Pár dní pred týmto smutným výročím zverejnila Lucie Bílá na svojom facebooku spomienkové video spred dlhých rokov – na pódiu vtedy stála práve s Bartošovou, ktorá bola od nej iba o jediný deň mladšia.

Zdroj: Facebook LB

Pri tejto príležitosti si však viacerí spomenuli na to, že v skutočnosti tieto dve kamarátky neboli. Minimálne z Ivetinej strany. Tá sa totiž bála, že Lucie má spojenie s temnými silami a chce jej ublížiť. „V čase, keď sa narodil Artur, Bílá Bartošovú navštívila a darovala jej figúrku. Iveta si vzala do hlavy, že Lucia sa venuje čiernej mágii a chce jej ublížiť,” uviedla opatrovateľka Ivetinho syna Zlata Golda Dvořáková vo svojej knihe. „Určite je to voodoo bábika,” vyjadrila sa vraj vtedy Iveta.

Darček preto vyhodila do koša. A mala veľmi jasné vysvetlenie, prečo sa Bílej darí – je za tým čierna mágia. „Preto je taká slávna a všetko jej vychádza, inak by nemohla byť o toľko úspešnejšia ako ja,” tvrdila Bartošová. Podľa Goldy nemohla prehltnúť, že je niekto lepší ako ona.

Hoci by si mohli mnohí myslieť, že ide o výmysly, túto historku potvrdila dokonca aj Ivetina mama. „Ivetka hovorila, že ju Lucka uriekla, že jej raz dala nejakú voodoo bábiku a to jej zmenilo život,” napísala Svatava Bartošová vo svojej knihe, ktorú vydala po smrti dcéry.