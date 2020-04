Šokujúci rozpad českého hereckého páru: Koniec po 19 rokoch... Je za tým milenka?

Petr Rajchert je známy ako zakladateľ skupiny Chinaski, zahral si napríklad v seriáli Život na zámku a pre Českú televíziu moderuje reláciu Dobré ráno. Posledných 19 rokov mal po svojom boku Barboru Srncovú, ktorá sa tiež uplatnila ako herečka a neskôr aj ako maliarka.

Zoznámili sa pri nakrúcaní Policejních pohádek strážmistra Zahrádky, no obaja vtedy žili v manželstve s niekým iným. „Rozvod som nikdy nechcel zažiť,” povedal kedysi pre Český rozhlas Petr, ktorý sa najprv láske z tohto dôvodu bránil, no nakoniec podľa vlastných slov pochopil, že osudu sa vzoprieť nedá.

Zdroj: Profimedia

No dnes je už ich idylke koniec. Pár už dlhší čas nežije v spoločnej domácnosti. Blesku to potvrdila samotná Srncová. „Aby som povedala pravdu, nechcem sa k tomu veľmi vyjadrovať. Mal by sa vyjadriť Petr. Samozrejme, je to strašná rana po 19 rokoch,” dodala. A aj ďalšími svojimi slovami dala najavo, od koho vyšiel impulz. „Každý máme slobodnú vôľu sa rozhodnúť. A aj keď niekto sa rozhodne tak, ako to možno nečakáte, musíte to aj tak prijať,” povedala spomínanému denníku.

Rozchod potvrdil aj Rajchert, no o dôvodoch hovoriť nechcel. Denník Aha! sa preto zamýšľa, že by za tým mohla byť milenka. Petr pred pár rokmi napísal dobrodružný román o mužoch vo veku medzi 40 a 50, kde neobišiel ani túto tému. „Pokiaľ si milenku odbavil v knihe, tak budem rada. Predsa len sa nachádza pred päťdesiatkou a je v tom chúlostivom mužskom veku,” povedala vtedy jeho manželka pre iDnes.cz