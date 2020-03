61-ročná herečka bojuje s KORONAVÍRUSOM: Nikdy som sa necítila tak zle!

Stále viac ľudí je nakazených koronavírusom a ten samozrejme neobchádza ani tváre z televíznych obrazoviek. Istý muž v stredu na Twitteri požiadal bývalú modelku Lindu Lusardi, ktorá sa neskôr uplatnila ako herečka, aby nahrala nejakú milú správu pre jeho dedka. Zrejme mu chcel urobiť radosť v časoch, keď sa nás všetkých dotýkajú karanténne opatrenia.

Odpoveď však bola negatívna. Nieže by brunetka nechcela, ale... „Prepáč, Kenny. Aktuálne som strašne chorá s koronavírusom,” odpovedala Linda, ktorá má 61 rokov, a tak ju môžeme zaradiť do ohrozenejšej skupiny seniorov.

Okamžite ju zaplavili želania skorého vyliečenia od známych aj neznámych ľudí. „Chcem sa vám všetkým poďakovať. So Samom máme symptómy Covid-19 a sme v izolácii, aby sme to ďalej nešírili. Žijeme zo dňa na deň, to je všetko, čo môžeme robiť. Ale poviem vám, že nikdy v živote sme sa necítili až takto chorí,” vyjadrila sa neskôr v osobitnom statuse.

Linda a jej manžel Sam Zdroj: Instagram LL

Ako neskôr dodala, nepriala by to naozaj nikomu. „Zostaňte preto v bezpečí a počúvajte rady odborníkov – prosím, starajte sa o seba, svojich milovaných a ostatných,” apelovala na ľudí v neskoršom príspevku.