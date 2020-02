LOS ANGELES - Po tom, ako Lady Gaga pri poslednom albume Joanne upustila od extravagantných outfitov a prvoplánových popových rytmov, sa opäť vracia do polohy, s ktorou sa v roku 2008 preslávila. Novým singlom Stupid Love možno poteší fanúšikov, ktorí si ju zamilovali vďaka albumu The Fame, no tí, ktorých získala v posledných rokoch, budú zrejme sklamaní.