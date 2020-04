Lady Gaga v izolácii: Takto vyzerá v civile... Toto je fakt ona?!

NEW YORK - Lady Gaga je ako speváčka povestná pomerne extravagantným imidžom. Mimo pódia by ste ju však veľmi ľahko prehliadli. Tu je dôkaz.

Lady Gaga je ako umelkyňa veľmi výrazná. Nielen svojím speváckym talentom, ale aj prístupom k imidžu a móde. V klipoch a na vystúpeniach ju často vidíme v poriadne extravagantných outfitoch a výzor mení ako chameleón.

V posledných rokoch sme však mali možnosť vidieť ju na mnohých spoločenských podujatiach aj ako uhladenú dámu z dobrej spoločnosti. Speváčka však má aj ďalšiu tvár – tu civilnú.

Pred pár hodinami moderátor Jimyi Fallon zverejnil na facebookovej stránke svojej šou video, v ktorom sa spojil práve s Lady Gaga. Keby však nepovedal jej meno, možno by mnohí ani neprišli na to, s kým vlastne hovorí. Speváčka vyzerala na obraze najprv ako taká úradníčka, kárované sako si však rýchlo vyzliekla. Jej identifikáciu sťažovali aj okuliare.

Zdroj: Facebook The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Lady Gaga hovorila s moderátorom o svojom projekte One World: Together at Home, na ktorom spolupracuje práve aj s Fallonom, ktorý ho bude uvádzať. Ide o benefičný koncert, ktorého sa zúčastnia ďalšie veľmi známe mená ako Billie Eilish, Shawn Mendes, Camila Cabello, Lizzo, Maluma, John Legend, Elton John a mnohí ďalší. Samozrejme, pôjde o vystúpenia prostredníctvom webkamery z pohodlia domova alebo proste z miesta, kde sú známe tváre práve v izolácii.

Umelci chcú takto vyjadriť vďaku a podporiť hlavne lekárov a sestričky, ale aj obyčajných ľudí, ktorí bojujú s nástrahami nového koronavírusu.