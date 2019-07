Bývalá jojkárska hviezdička pred súdom za brutálnu bitku: Hrozí mu 12 rokov basy!

V pondelok sa v susednom Česku začal súd s amatérskym kickboxerom a rapperom Leom Beránkom. Ten pojednáva až o dvoch napadnutiach, v ktorých mal Beránek figurovať. Provokatér, ktorého už rok držia vo vyšetrovacej väzbe, však tvrdí, že ani jeden z útokov nezapríčinil.

K prvému útoku malo dôjsť v minulý rok v máji. Pred podnikom v centre Prahy ho zachytila bezpečnostná kamera. Údajne opitý Beránek mal opakovane udrieť do hlavy muža a po tom, ako sa napadnutý snažil vstať zo zeme, mal mu mladý bitkár kopnúť do čeľusti. Po útoku muž stratil vedomie a skončil s otrasom mozgu a otvorenou zlomeninou čeľusti.

Beránek síce priznal, že muža naozaj napadol, no bráni sa tým, že išlo o drogového dílera, ktorý pred barom mlátil iného človeka, a dokonca vztiahol ruku aj na jeho priateľku, keď sa mu snažila pomôcť. Kopanec, ktorý v závere napadnutému uštedril, obhajuje Leo ako reflex. „Ja za to naozaj, naozaj nemôžem, že mi noha po tejto kombinácii (úderov) sama vykopne,” povedal pred súdom na svoju obranu.

Druhý útok sa mal stať len o päť dní neskôr v jednom z pražských parkov. Leo mal zaútočiť na svojho invalidného spolužiaka zo školy. Mladíka s barlami mal zhodiť z lavičky a dobiť teleskopickým obuškom. Aj v tomto prípade má však raper svoju vlastnú verziu príbehu. So spolužiakom sa mal stretnúť už o niekoľko dní skôr a spolu s jeho partiou ich pozval k sebe domov, aby si od nich kúpil pervitín. Po jeho požití však začal mať problémy so srdcom a nadobudol presvedčenie, že mu partia podala inú látku za účelom vykradnúť mu byt. Do parku sa preto po niekoľkých dňoch vrátil, aby situáciu vyriešil. Pred súdom poprel, že by mladíka fyzicky napadol. Údajne išlo len o slovný útok.

Napadnutý muž z parku naopak tvrdí, že k bitke skutočne došlo, zároveň ale vyhlásil, že útočníka nikdy pred tým nevidel a vôbec ho nepozná. Ako sa zamotaná situácia nakoniec vyjasní a aký trest si vypočuje mladý bitkár, o tom už rozhodne súd.