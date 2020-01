Známy herec dohodil matke (88) frajera: Keď zistíte koho...

Počas budúceho týždňa je naplánované jedno poriadne zaujímavé rande. Prsty v to majú herci Matthew McConaughey a jeho kolega zo seriálu The Gentlemen - Hugh Grant. Prezradil to prvý spomínaný v rozhovore pre Entertainment Tonight. „Jeho 91-ročný otec James a moja 88-ročná mama Kay si spolu vyrazia. Mali by sa stretnúť budúci týždeň a je dosť pravdepodobné, že po zbytok večera ich neuvidíme,” poznamenal Matthew.

Ten o svojej sympatickej mamine toho prezradil ešte viac. Napríklad i to, že ona sama sníva o hereckej kariére. To je podľa neho hlavný dôvod, prečo ho navštevuje na pľaci. „Hovorieva, že vraj preto, aby ma videla. A ja sa jej pýtam - Keby som bol účtovní v Chicagu, tiež by si za mnoou tak často chodila? Chce sa dostať do filmu a je v tom vytrvalá,” povedal so smiechom známy herec, ktorý má nepochybne svoju mamu veľmi rád. A rovnako tak aj jeho žena Camila.