Pattinson sa herectvu nikdy nechcel venovať: Táto úloha mu zmenila život

LONDÝN - Britský herec Robert Pattinson sa rozhodol venovať tejto profesii vďaka ponuke účinkovať vo filme Harry Potter a Ohnivá čaša z roku 2005. Tridsaťtriročný rodák z Londýna to uviedol v rozhovore pre Hollywoodsku asociáciu zahraničných novinárov (HFPA).

"Bolo to naozaj veľmi výnimočné. Mám ten film veľmi rád. Nezačal by som sa profesionálne venovať herectvu, ak by som nedostal ponuku na túto rolu," vyjadril sa predstaviteľ Cedrica Diggoryho.

Robert Pattinson, celým menom Robert Douglas Thomas Pattinson, sa preslávil ako upír Edward Cullen z päťdielnej série filmových adaptácií romantickej ságy Twilight (2008 - 2012). Zahral si aj v romantickej dráme Nezabudni na mňa (2010), na ktorej spolupracoval aj ako výkonný producent, či filmoch Voda pre slony (2011), Miláčik (2012), Cosmopolis (2012), Mapy ku hviezdam (2014), Tulák (2014), The Childhood of a Leader (2015), Kráľovná púšte (2015), Life (2015) alebo Stratené mesto Z (2016).