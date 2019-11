Kráska z Avengerov v novinke od Netflixu: Rola herečky jej nestačí, jej pozícia šokuje!

NEW YORK - Americká herečka Zoe Saldana si zahrá v novej limitovanej sérii spoločnosti Netflix. Na projekte s názvom From Scratch, ktorý vzniká na motívy rovnomenných memoárov Tembi Locke, sa bude pritom podieľať aj ako výkonná producentka.

Výkonnou producentkou projektu bude aj herečka Reese Witherspoon. Za vznikom série stojí sestra autorky Atticka Locke, ktorá sa postará o spracovanie knihy a pod novinku sa podpíše ako tvorkyňa. From Scratch je romantický autobiografický príbeh o Američanke, ktorá sa počas štúdií v Taliansku zamiluje do muža zo Sicílie. Ich spoločný život, ktorý si vybudujú v Spojených v štátoch, však prekazí jeho vážna choroba a smrť. Hlavná hrdinka však musí prekonať svoj žiaľ, aby mohla vychovávať ich dcérku.

Zoe Saldana je známa najmä ako Neytiri zo snímky Avatar (2009), Uhura z filmov Star Trek (2009), Star Trek: Do temnoty (2013) a Star Trek: Do neznáma (2016) a tiež Gamora z marveloviek Strážcovia Galaxie (2014), Strážcovia Galaxie 2 (2017), Avengers: Nekonečná vojna (2018) a Avengers: Endgame (2019). Diváci ju mohli vidieť aj v snímkach ako Tanec s vášňou (2000), Skusni to! (2001), Crossroads (2002), Piráti Karibiku: Prekliatie Čiernej perly (2003), Terminál (2004), Útočisko (2004), Hádaj, kto príde (2005), Po sexe (2007), Uhol pohľadu (2008), Colombiana (2011), The Words (2012), Pod rúškom noci (2016) či Nina (2016).