Súťaží v Trumpovej šou a správa sa ako... Bože, veď je úplné holý!

NEW YORK - Keď sa prihlásite do podnikateľskej šou, ktorú mal 14 rokov pod palcom podnikateľ a aktuálny prezident USA Donald Trump, očakáva sa od vás vystupovanie na úrovni. Ale ak už máte v telefóne svoje nahé video... Nie, naozaj by ste sa oň nemali verejne deliť!

V USA sa už nejaký ten rok vysiela šou The Apprentice. 14 rokov robil nádejným budúcim podnikateľom šéfa Donald Trump. Súťažiaci musia preukázať, či sú schopní predávať, vyzbierať peniaze na charitu, vytvoriť zaujímavú reklamu... Dostávajú proste úlohy spojené s podnikaním.

Preto by sa mohlo zdať, že úroveň uchádzačov bude... no, povedzme o čosi vyššia než tých, čo sa hlásia napríklad do Farmy. No Lewis Ellis (28) dokázal, že ani tí, čo chcú byť ako Trump, nerozmýšľajú vždy s čistou hlavou.

Ellis totiž na svojom instagramovom profile zverejnil spomienkové video, na ktorom je úplne nahý. Teda až na tenisky na nohách. Lewis sa na záberoch hojdá na lane zavesenom na strome tak, ako ho Boh stvoril, a v pozadí hrá hit Miley Cyrus z roku 2013 Wrecking Ball.

Zdroj: Instagram LE

Nuž, chlapec sa bavil, aj nechal nejakého kamaráta nakrútiť to. Prečo sa ale zábery objavili na jeho instagrame v sekcii Adventure, kam si ukladá príbehy, ktoré po 24 hodinách nezmiznú, je otázne. Aktuálne sa tam už nenachádzajú, mladík ale informoval svojich sledovateľov, že The Sun o jeho hojdaní sa na Adama napísalo článok. Dokonca sa v ankete spýtal, či je to sexi...