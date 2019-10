Paparazzi FOTO Kardashianky: Žiaden mejkap a v ruke... Fíha!

LOS ANGELES - Takúto ju nepoznáme! Dokonalá vizáž, bezchybná postava, provokatívne outfity - to sú atribúty, ktoré vystihujú slávnu Kim Kardashian. Tá sa v piatok v noci ukázala v uliciach a pohľad naňu bol teda dosť prekvapivý. Pozrite sa, aj hviezda z reality šou a sociĺálnych sietí je len človek z mäsa a kostí.

Mohlo by sa zdať, že Kim Kardashian je tip-top za každých okolností. Dokonca to občas pôsobí dojmom, že aj doma je vždy nalíčená a nahodená v sexi kúskoch. Ale nie je tomu tak.

Dokazujú to i najnovšie paparazzi zábery. Bulvárnym fotografom sa v piatok večer podarilo zvečniť Kim v uliciach. Na sebe mala mikinu a voľné tepláky, ktoré zakryli jej krivky. Zaujímavé je, že vlasy nemala nijako extra upravené, len zopnuté do chvosta. Tmavovláska bola nenalíčená a určite nám dajú mnohí za pravdu, že si to môže smelo dovoliť.

Príjemým prekvapením bolo vidieť, že aj Kim, ktorá si určite stráži svoju líniu, občas zhreší. Hviezdička si totiž v nočných hodinách pochutnávala na zmrzline.