Známu brunetku potrápil vietor: Chýbali milimetre a... Ups!

LONDÝN - Pustila fotografov pod sukňu! V týchto dňoch žijú mnohí Wimbledonom. Medzi fanúšikov tenisu patrí aj sestra vojvodkyne Kate - Pippa. Tá si to na jeden zo zápasov namierila nahodená v letných šatách, v ktorých takmer ukázala viac, než mala v pláne.

A pikantný trapas by bol na svete! Letné šaty a vejúci vetrík vedia byť pomerne zradná kombinácia. Svoje by vedeli hovoriť mnohé dámy, ktoré tak svetu nechtiac ukázali napríklad nohavičky. V médiách sa bežne objavujú zábery prominentných dám, ktoré v takejto chvíli zvečnili bulvárni fotografi. Nechýbalo veľa a nedávno by sa k nim pridala aj Pippa Matthews.

Sestra vojvodkyne Kate totiž zavítala na viaceré zápasy. V jeden deň jej robil spoločnosť manžel James. Oblečená v žltých šatách vyzerala skvele. Ich strih však bol taký, že odhaľoval nohy známej brunetky. V istom okamihu ale Pippa takmer ukázala i to, akú spodnú bielizeň preferuje.

Pippa s manželom neboli jedinými významnými hosťami podujatia. Fotografom sa podarilo zvečniť aj vojvodkyne Kate a Meghan, či hercov Hugha Granta a Judea Law s partnerkami.

Pippa Matthews s manželom Jamesom si vyšli na Wimbledon. Fotografom sa naskytol pohľad pod jej sukňu. Zdroj: profimedia.sk