Mrazivé odhalenie o Michelle Williams z Destiny's Child: Myslela na najhoršie!

"Bola som slabá, mala som silné depresie a myslela som si, že je to môj koniec. Keby sa ma vtedy niekto spýtal, čo so mnou bude, nevedela by som mu s istotou povedať, že budem nažive, pretože som bola naozaj na dne," vyjadrila sa. Dvojica spolu začala randiť v roku 2017 a v apríli 2018 sa zasnúbili. V decembri však zrušili zásnuby.

Michelle Williams sa preslávila v skupine Destiny's Child, s ktorou vydala albumy Survivor (2001), 8 Days of Christmas (2001) či Destiny Fulfilled (2004). Na konte má aj sólové nahrávky Heart to Yours (2002), Do You Know (2004), Unexpected (2008) a Journey to Freedom (2014). Pôsobí tiež ako herečka.