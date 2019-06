Hviezda z marveloviek je vyťažená: Najnovšie si zahrá v akčnom sci-fi Outside The Wire

Anthony Mackie

Zdroj: SITA/Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP

LOS ANGELES - Americký herec Anthony Mackie sa predstaví v novom akčnom sci-fi filme Outside The Wire. Dej novinky sa bude odohrávať v budúcnosti a 40-ročný rodák z New Orleansu si v nej zahrá pilota dronu, ktorého pošlú do militarizovanej zóny. Tam bude pracovať pre dôstojníka - androida, ktorý je poverený nájsť extrémne smrtiace zariadenie ešte skôr, ako tak spravia povstalci.