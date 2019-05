Slávna plus size modelka ukázala sestru: O pár rokov mladšia, tučnejšia a... Vyzlečená!

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA - Toto chcelo odvahu! Ashley Graham (31) je už vo svete modelingu hotovým pojmom. Kráske sa totiž podarilo uspieť, hoci jej krivky nie sú vôbec ideálne. Najnovšie sa svetu pochválila svojou sestrou. Tá je síce mladšia, ale o pár kíl ťažšia. A hoci si bola určite vedomá, že ju drsná kritika neminie, úlohu modelky zvládla so širokým úsmevom na tvári.

Pre každého! Takto znie hlavné heslo značky Swimsuits For All, ktorá je špecifická tým, že ponúka bikiny a plavky bez obmedzenia veku či váhy. Svojou vlastnou kolekciou sa môže pochváliť i úspešná plus size modelka Ashley Graham.

Tá si najnovšie prizvala na pomoc svoju 25-ročnú sestru Abigail, s ktorou si pózovanie v Dominikánskej republike ozaj užívali. „Vždy sme si boli veľmi blízke. Abigail mi je veľkou oporou a som poctená, že súhlasila s fotením. Navyše, hoci sa nedávno stala mamičkou, v plavkách nikdy nevyzerala tak sexi,” uviedla na margo toho Ashley.

Ako už býva zvykom, reakcie na sociálnych sieťach sú rôzne. Viacerí ocenili, že Abigail nabrala na takéto fotenie odvahu. Ďalší jej v dobrom radia, aby pár kíl schudla. Samozrejme sa ale našli aj takí jedinci, ktorí kyprú krásku poriadne skritizovali.

Ashley Graham sa svetu pochválila svojou mladšou sestrou. Zdroj: profimedia.sk

Kypré sestry si pózovanie v plavkách užívali. Zdroj: Instagram