Najkrajší muž sveta bez svojej pýchy: Ženy plačú... Dôvod vás dostane!

Jason Momoa

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Uhrančivý pohľad, svalnaté telo, hriva a hustá brada! To je kombinácia, vďaka ktorej si herec Jason Momoa (39) získal srdcia mnohých žien, i prvé miesto v ankete 100 Most Handsome Men. V týchto dňoch sa charizmatický umelec odhodlal k výraznej zmene imidžu. Po 7 rokoch sa zbavil svojej povestnej brady a vyvolal slušné šialenstvo. Čo poviete vy, pristane mu to aj takto?