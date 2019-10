Šokujúce tajomstvo promi páru: Keby TOTO vedela...

LOS ANGELES - ...možno by sa ho aj bála! Jason Momoa (40) a Lisa Bonet (51) tvoria veľmi sympatický pár. Rozumejú si aj napriek vekovému rozdielu a okrem spoločne strávených rokov ich spájajú aj dve ratolesti. Fešný herec najnovšie zdobí titulku magazínu Esquire, pre ktorý prezradil aj poriadne zaujímavé tajomstvo.

Miluje ju už roky! Jason Momoa je mnohými ženami vnímaný ako sexidol. On však má oči len pre svoju manželku Lisu. Dvojica tvorí pár zhruba 14 rokov, svadbu mali v roku 2017. Sympatická herečka je pre vlasatého fešáka splneným snom.

Ako Jason v rozhovore pre Esquire prezradil, zamiloval sa do nej už ako dieťa, keď zvykol sledovať seriál Show Billa Cosbyho. „Vždy som svojej mame hovoril, že s ňou sa raz ožením,” prezradil Jason, ktorý sa usiloval o to, aby sa s Lisou spoznali.

Úsilie prinieslo ovocie. Momoa a Bonet sa v osudný večer stretli v istom jazzovom klube. Padli si do oka a stále sú spolu. Zaujímavé je, že Jason sa s Lisou podelil o svoje tajomstvo až keď sa im narodili deti. „Mal som strach, že si bude o mne myslieť, že som nejaký blázon. Bol som do nej zamilovaný už odmalička,” dodal herec, ktorého láska voči manželke sa zdá byť stále rovnako silná. A vidieť toto v šoubiznise, to vždy poteší...

Lisa Bonet a Jason Momoa tvoria sympatický pár. Zdroj: SITA