Žiadne svaly a plešina: Preboha, toto je fakt fešák Jason Momoa?!

Počas Superbowl sa Američania netešia len na samotný zápas, ale aj na vystúpenia svetových hviezd a zaujímavé reklamy. Jednu z nich už tradične pripravuje spoločnosť, ktorá poisťuje domy. A angažovala slávneho Jasona Momou.

Zdroj: Youtube/Rocket Mortgage

Ten v krátkom videu práve prichádza domov a je rád, že môže byť sám sebou. „Je to moje útočisko. Tu môžem vypnúť a cítiť sa vo vlastnej koži, môžem byť sám sebou. Je to fakt skvelý pocit,” hovorí do kamery Jason.

A potom sa začne vyzliekať. Dá si dole topánky, ako každý iný človek, lenže potom... Ide dole jeho „hollywoodska koža”, a teda svaly a nakoniec aj vlasy.

Namiesto svalov chudučká ručička... Zdroj: Youtube/Rocket Mortgage

Aj tehličky išli dole... Zdroj: Youtube/Rocket Mortgage

Nakoniec aj bujná hriva. Zdroj: Youtube/Rocket Mortgage

Zo sexsymbolu je tak v pohodlí domova priemerný muž. Ešteže ide len o fiktívnu reklamu, že dámy?