Známa tehotná speváčka sa ukázala v spoločnosti: Preboha, to je ale obrie brucho!

PRAHA - Speváčke Ewe Farne (25) sa dlhé mesiace darilo tajiť sladké tajomstvo, že pod srdcom nosí svoje prvé dieťa. Svojim fanúšikom sa pochválila skutočne originálnym spôsobom, a to prostredníctvom videoklipu, kde sa objavila s "nafúknutým pupkom". Už čoskoro by sa z nej mala stať mama, no kým je bábätko v bruško, brunetka veselo chodí po akciách.

Svoje tehotenstvo oznámila skutočne originálnym spôsobom. Do sveta vypustila Ewa Farna emotívnu a intímnu skladbu o láske medzi ňou a jej manželom. Vo videoklipe sa objavili aj zábery speváčky, ktorá pred sebou tlačila už dosť veľké tehotenské bruško.

„Táto pieseň vlastne nikdy nemala byť predstavená verejnosti. Vznikla pred viac ako rokom a pol ako rozprávanie o nás, určené len pre hostí na našu svadbu. Boli sme si istí, že je príliš súkromná na to, aby išla von, patríme totiž skôr k tým, ktorí si súkromie vážia a strážia," napísala k záberu na Instagrame.

O tom, že čaká svoje prvé dieťa dala Ewa Farna vedieť fanúšikom prostredníctvom videoklipu. Zdroj: youtube.com

Niekdajšia porotkyňa zo Superstar čaká so svojím manželom Martinom Chobotom chlapčeka. Aj o tom speváčka informovala fanúšikov, a to najmä z dôvodu, aby predišla špekuláciám. Farna by mala rodiť už čochvíľa, no to jej nebráni vybehnúť si do spoločnosti.

Len nedávno sa v pražskom Karlíne konal koncert speváka Josefa Mikolase, na ktorom sa Ewa Farna spoločne s partnerom zúčastnila. Všetkým prítomným tak odhalila doslova obrie brucho v obtiahnutých čiernych šatách. Ako tehotnej jej to mimoriadne pristane, no pri pohľade na ňu zrejme v ten večer nejednému napadlo, či neporodí priamo počas koncertu!

Ewa Farna by sa už čoskoro mala stať mamou malého chlapčeka. Zdroj: Profimedia

Na koncerte Josefa Mikolase Ewa Farna všetkých ohúrila obrím bruchom. Zdroj: Profimedia