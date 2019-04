Malá Kardashianka pobúrila ľudí: Tak toto je príliš!

Reality šou Keepin Up with the Kardashians sa vysiela od roku 2017 a na obrazovkách aktuálne beží 16. séria. Zo slávnych sestier sú dnes matky. A hoci mnohé celebrity svoje ratolesti pred verejnosťou a medializáciou chránia, v prípade tejto famílie to je naopak.

Krásky sa na sociálnych sieťach pravidelne pýšia fotkami svojich ratolestí. Kim v uplynulých dňoch zverejnila momentku, na ktorej pózuje s dcérkou North, svojou sestrou Kourtney a neterou Penelope. „Jarné prázdniny sú za nami,” pripísala k fotke slávna tmavovláska.

Hoci by sa zdalo, že ide o nevinnú fotku, našlo sa množstvo jedincov, ktorých pobúrila. Dôvodom sú mokasíny značky Gucci za zhruba 350 eur, ktoré má na svojich nohách obuté 6-ročná Penelope. „Tak toto je priliš. Dávať deťom takéto luxusné a drahé kúsky. Čo z nich vyrastie?” znejú vybrané komentáre. „Prehnané! V niektorých krajinách deti hladujú a tieto nevedia čo s peniazmi,” pridávali sa ďalší z instagramových uživateľov. Aký je váš názor?

Kim a Kourtney Kardashian so svojimi ratolesťami. Zdroj: Instagram