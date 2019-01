Herečka po sexuálnom škandále: Neuveríte, v čom sa objavila na móle!

Keď sa v médiách začali objavovať prvé správy o tom, že producent Harvey Weinstein sexuálne napadol mnohé herečky, o traumatizujúcich udalostiach prehovorila aj nie príliš známa talianská herečka Asia Argento. Tá sa potom stala jednou z hlavných iniciátorok hnutia MeeToo.

Pomerne šokujúce boli informácie, s ktorými prišiel jej herecký kolega Jimmy Bennett. Dojica si v roku 2004 zahrala vo filme The Heart Is Deceitful Above All Things, kde Asia stvárnila jeho matku, ktorá sa živila ako prostitutka. Mladík prišiel s obvineniami, že ho Asia v roku 2013 pozvala na istú filmovú premiéru a potom ho na hotelovej izbe znásilnila. V tom čase mal 17 rokov. Asia sa týmto obvineniam bránila a vo svojej verzii tvrdila, že práve ona bola obeťou svojho mladšieho kolegu.

Rozruch okolo tejto aféry časom utíchol. Hovorilo sa o tom, že Jimmy si celé obvinenia vymyslel, lebo zacítil šancu vyťažiť z toho nejaké peniaze...

V Pariži aktuálne prebieha Haute Couture Week. V rámci módnej šou sa na móle prekvapivo objavila aj kontroverzná Asia Argento. Dizajnér Antonio Grimaldi obliekol tmavovlásku do nevinne pôsobiacich bielych šiat s aplikáciou pripomínajúcou anjelské krídla. Čo poviete, predviedla sa Asia v tejto kreácii zámerne?

Asia Argento sa predviedla ako modelka. Zdroj: profimedia.sk

Asia Argento ako modelka. Zdroj: Instagram