Prvé slová spálenej Češky: Tohto sa najviac bála a... Obrovská nenávisť!

„Denne mi píšete také veľké množstvo správ, a preto by som vám všetkým rada dala vedieť, že som v najlepších rukách doktorov a sestričiek a cítim sa každý deň lepšie. Veľmi ďakujem za tú pozitívnu energiu, ktorú mi posielate. Mala som veľké šťastie, že som "len" popálená. Určite to mohlo dopadnúť oveľa horšie. Bála som sa o svoj zrak a pod. Všetko je ale v úplnom poriadnu a keď sa bude všetko hojiť tak, ako má, vyviaznem bez akýchkoľvek následkov. Takže teraz v istanbulskej súkromnej nemocnici na všetkom pracujeme,” vyjadrila sa príspevkom cez instastories mladá youtuberka.

Tiež dodala, že si dáva detox od sociánych sietí. Zrejme aj preto, že sa na nich hromadilo množstvo negatívnych komentárov na jej adresu. „Ešte len teraz budeš potrebovať plastiky. Už sa môžeš pochváliť dokonalým opálením,” znejú niektoré z nenávistných príspevkov.

„Nech sa každý zamyslí sám nad sebou, ako sa správa. Keď si to ľudia píšu, nech! My vieme aká je naša dcéra. Je dobrá a nikdy nikomu neublížila. Veľmi ma to bolí a uráža ma to,” reagovala pre Blesk jej mama Helena.