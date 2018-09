MIMORIADNE Súd poslal komika Billa Cosbyho za mreže, uznali ho vinného zo sexuálneho útoku

Cosby si svoj trest odpyká v štátnom nápravnom zariadení. Sudca ho ešte pred vynesením rozsudku označil za sexuálneho predátora, na základe čoho bude do konca života zaregistrovaný ako sexuálny delikvent a bude sa musieť podrobiť liečbe. Cosbyho (81) uznali 26. apríla za vinného zo sexuálneho útoku na ženu.

Cosby bol obžalovaný zo sexuálneho násilia, ku ktorému malo dôjsť v roku 2004. Žalujúcou bola bývalá hráčka basketbalu Andrea Constandová, ktorá obvinila niekdajšiu televíznu hviezdu zo sexuálneho zneužitia. Podobné obvinenia vzniesli voči Billovi Cosbymu v posledných rokoch už desiatky žien. Päť z nich svedčilo proti nemu aj v aktuálnom súdnom procese.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Slocum

William Henry Cosby Jr. je známy najmä zo sitkomu Show Billa Cosbyho. Účinkoval aj v seriáli I Spy (1965 - 1968), v prvých dvoch sezónach projektu The Electric Company (1971 - 1977), v Cosbyho prípadoch (1994 - 1995), sitkome Cosby (1996 - 2000) či v snímke Otec je duch (1990). Venuje sa aj hudbe, na konte má albumy ako napríklad Silver Throat: Bill Cosby Sings (1967), At Last Bill Cosby Really Sings (1974) či Bill Cosby Presents The Cosnarati: State Of Emergency (2009).