Známa speváčka po rozvode: Mala sex s prostitútkami a... Aj toto vás šokuje!

LONDÝN - Pikantné odhalenie! Lily Allen (33) netreba nikomu predstavovať. Rodáčka z Anglicka je úspešnou speváčkou. V súkromí to ale nemala až také ružové. Dvakrát prišla o nenarodené dieťatko a skrachovalo jej aj manželstvo s umelcom Samom Cooperom (40). V týchto dňoch poriadne šokovala, keď verejnosti prezradila detaily zo svojho intímného života.

Lily Allen je dvojnásobnou mamičkou. Jej dcéry majú 5 a 6 rokov. A kým iné celebritné maminy sa na instagrame rady pochvália svojimi ratolesťami, to nie je prípad tejto speváčky. Minule vyvolala rozruch fotkami z pódia, na ktorých ukázala holú vagínu, teraz šokuje dalšou pikantnosťou.

V tohtotýždňovom rozhovore pre rádio KISS FM totiž prezradila, že zvykne sledovať pornofilmy. Poriadne prekvapivé sú aj slová, ktoré sa objavili na jej instagramovom profile. Lily totiž plánuje vydať knihu s názvom My Thoughts Exactly.

Z nej unikli aj také informácie, že keď speváčke skrachovalo manželstvo, tak si počas turné platila spoločníčky na sex. „Bola som stratená, opustená a hľadala som niečo. Nie som na to hrdá, ale ani sa za to nehanbím. Už to viac nepraktizujem,” uviedla Lily. Nechajme sa prekvapiť, aké ďalšie pikantnosti nás v speváčkinej knihe čakajú...