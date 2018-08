Veľkorysé gesto známeho rapera: Aha, čo vymyslel pre černošských študentov!

BRATISLAVA - Anglický rapper Stormzy založil na prestížnej univerzite v Cambridgei štipendium pre černošských študentov. Program The Stormzy Scholarship pomôže študentom vysokoškolského štúdia zaplatiť školné a poskytne im výživné po dobu do štyroch rokov. Dvadsaťpäťročný interpret takto podporí dvoch britských černošských študentov tento rok a dvoch ďalších v roku 2019.

Žiadatelia o takýto príspevok musia byť černosi a musia mať ponuku na štúdium na Cambridgei. Uzávierka na podávanie prihlášok je 30. augusta.

"Pre černošských študentov je dôležité, aby vedeli, že na 100 percent môže byť možnosť navštevovať univerzitu takéhoto formátu a je dôležité, aby všetci potenciálni študenti dostali rovnaké príležitosti," vyjadril sa na margo štipendia rapper, ktorý vysokoškolských študentov nepodporil po prvý raz. Vlani daroval deväťtisíc libier mladej Britke, aby mohla študovať na Harvardovej univerzite v USA.

Univerzita v Cambridgei sa stretla s kritikou za to, že neprijíma dostatočné množstvo študentov z černošského, ázijského alebo iného menšinového etnika. V júni požiadala školy a rodičov o pomoc pri zvyšovaní počtu černošských študentov, ktorých prijme. Stalo sa tak po tom, čo denník The Financial Times zistil, že v rokoch 2012 - 2016 fakulty neprijali žiadnych černošských študentov. Univerzita uviedla, že v roku 2017 ich na vysokoškolské štúdium prijala 58.

Stormzy s rapovaním začal už ako jedenásťročný. Debutoval v roku 2013, keď ponúkol zdarma na stiahnutie 168: The Mixtape. O rok neskôr vydal EP nahrávku Dreamers Disease a vlani vo februári uviedol na trh debutový štúdiový album Gang Signs & Prayer, s ktorým dobyl albumový UK Chart. Rapper získal napríklad šesť MOBO Awards a v ankete BBC Sound of 2015, ktorá predurčuje najväčšie hudobné hviezdy roka, sa umiestnil na tretej priečke. Na konte má napríklad aj dve BRIT Awards či jednu Ivor Novello Award.