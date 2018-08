Známa Češka totálne naložila Rytmusovi: Cirkusantský „šmrdla“ zo Slovenska!

Alena Šafratová je česká módna kritička, ktorá často komentuje outfity známych osobností. Tentokrát si ju denník Extra.cz pozval, aby sa vyjadrila k štýlu nášho Rytmusa. To, ako sa celá módna polícia zvrtla, však nečakal zrejme nikto. Blondínka ho totiž totálne „pochovala”.

„To je jedna väčšia tragédia než druhá. To je úplné nešťastie,“ povedala, keď sa jej moderátorka spýtala, ktorým raperovým lookom začnú. Nepáčilo sa jej totiž takmer nič. „Pozrite sa na Jay-Zho. To je skutočne king. Nie ako tento šmrdla zo Slovenska,“ rozhorčovala sa nad tým, ako sa Rytmus oblieka, a začala ho porovnávať s americkou hviezdou.

„Keď sa pozriete, čo nosí, to je genialita. Ako nosí tie brandy. Nie je to okaté, je to vkusné. To, že mám na sebe handry za bilión, mi ešte nezaručí, že mám štýl,“ povedala k Američanovi a niekoľkokrát naznačila, že na Rytmusovom vkuse jej vadí najmä to, že okato prezentuje luxusné kúsky a značky.

Keď prišlo k hodnoteniu ďalšieho outfitu, kritička bola ešte drsnejšia. „Som od kolotočov, som od kolotočov. Prečo nosiť bavlnené tepláky, ktorým sa vyťahávajú kolená ako blázon, veď on v tom vyzerá, akoby mal plienky proti inkontinencii, veď je to príšerné. To nie je ani sexi, ani štýlové,“ hnevala sa a dodala, že skutočné svetové hviezdy nepotrebujú do sveta vykrikovať, že majú drahé oblečenie.

Rytmus si zlízol poriadne drsnú kritiku. Zdroj: Instagram P.V.

Na rozdiel od Rytmusa ho vraj nosia vkusne a štýlovo. „Ich najobľúbenejším návrhárom je napríklad Rick Owens, pozná ho tu niekto? Počul o ňom tento mrcas niekedy? No nikdy,“ myslí si Alena, ktorá rapera napokon úplne „zabila“. „Pre mňa je to cirkusant a kolotočiar, je nevkusný a tým to pre mňa končí,“ vyhlásila a na záver si kopla do jeho džínsov.

Vyšúchané vintage kúsky sú už podľa nej totiž dávno out. „Ono to ten Beckham nosil, ale pred desiatimi rokmi. A od tej doby si to na seba nikdy nevzal. Toto naozaj nosili chlapci do gay klubov pred 12 rokmi,“ dodala na záver stylistka, ktorá na raperovi nenašla takmer nič pozitívne, zato rozhodne pobavila minimálne moderátorku relácie, ktorá niekoľkokrát vyprskla od smiechu.