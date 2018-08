MEGA krádež v šoubiznise: Hudobníkovi obrátili dom naruby... Škoda 200-tisíc!

Podľa zdrojov portálu TMZ, Mayerovi dom pri krádeži "obrátili naruby" a odcudzili mu majetok, vrátane hudobného vybavenia, osobných vecí a niekoľkých kúskov z jeho hodnotnej zbierky hodiniek, v hodnote od 100-tisíc do 200-tisíc dolárov (v prepočte takmer 87 300 až 174 600 eur). V nehnuteľnosti sa v čase incidentu nikto nenachádzal.

Polícia v Los Angeles pre magazín People potvrdila, že vo štvrti, kde si Mayer v máji kúpil dom, došlo k vlámaniu. Podľa úradov sa incident stal krátko po poludní. Mayerov zástupca situáciu pre magazín nekomentoval.

Muzikant si podľa Los Angeles Times dom kúpil pred tromi mesiacmi od svojho priateľa, speváka Adama Levinea za 13,5 milióna dolárov. Nehnuteľnosť má päť spální, sedem kúpeľní, posilňovňu, dvojposchodovú garáž či tenisový kurt.

John Mayer zatiaľ vydal sedem štúdiových albumov - Room For Squares (2001), Heavier Things (2003), Continuum (2006), Battle Studies (2009), Born And Raised (2012), Paradise Valley (2013) a The Search for Everything (2017). Medzi jeho najznámejšie piesne patria Your Body Is A Wonderland, Daughters, Waiting On The World To Change alebo Who Says. Podarilo sa mu získať sedem cien Grammy.