Pikantná FOTO známej hviezdy: Pozrite sa, čo stvárala v bazéne!

Časy, keď Melanie Brown zverejňovala na internete fotky s manželom Stephenom Belafonte, sú už dávno preč. Dvojica má za sebou poriadne búrlivý rozvod. Hviezdna kráska našla útechu po boku svojho najlepšieho kamaráta - kaderníka Garyho Madatyana.

Dvojica trávi spolu kažú voľnú chvíľu. Dokazujú to fotky na jej instagramovom profile. Tam Mel pridala aj momentky z bazéna, v ktorom šantili celkom nahí. Pod zábermi sa objavili rôzne reakcie fanúšikov. Viacerí páni by si to Garym radi vymenili. „Och, ako rád by som bol ja tvojim najlepším priateľom,” neskrýval svoju túžbu jeden z nich. Nuž, nečudo...

Scary Spice - Mel B so svojím najlepším priateľom. Zdroj: Instagram

Mel B zverejnila na instagrame pikantnú fotku, na ktorej je nahá. Zdroj: Instagram