BRATISLAVA - Rick Wright, člen legendárnej artrockovej formácie Pink Floyd, sa autorsky podieľal na mnohých albumoch včítane slávnych The Dark Side Of The Moon a Wish You Were Here z rokov 1973 a 1975. Oba znamenali pre kapelu nevídaný komerčný úspech. Od narodenia hráča na klávesové nástroje uplynulo 75 rokov.