Speváčka so svetovým hitom to povedala na rovinu: Toto ju baví so známou blondínkou!

"Myslím, že sme v mnohých smeroch podobné povahy - najmä pokiaľ ide o lásku, vzťahy, chlapcov a hudbu. Ja som bola naozaj veľkou fanúšičkou Taylor Swift, predtým, než som sa s ňou vôbec spoznala a myslím, že to je aj preto, že sme obe beznádejné romantičky a že si užívame rozprávať sa o láske a vzťahoch. Je to naozaj zábava," povedala 21-ročná interpretka.

Rodáčka z Cojímaru robí Swift predskokanku na jej aktuálnom turné k albumu Reputation (2017). Vystupovanie s 28-ročnou speváčkou bolo podľa jej slov doteraz veľká zábava, ale pre svoju vlastnú koncertnú šnúru, ktorú robí medzitým, je často ospalá. Ako však prezradila, aj napriek tomu si vie nájsť čas zájsť do šatne ku kamarátke a "poklebetiť".

Karla Camila Cabello Estrabao sa preslávila v skupine Fifth Harmony, ktorá sa dostala do povedomia v roku 2012 v americkej verzii súťaže The X Factor. V roku 2015 s nimi vydala debutový album Reflection, z ktorého pochádza napríklad singel Worth It (feat. Kid Ink), a predvlani v máji druhú štúdiovku 7/27, ktorá sa v americkom rebríčku Billboard 200 umiestnila na štvrtej priečke. Cabello skupinu opustila v decembri 2016, pričom ako sólová interpretka spolupracovala s interpretmi ako Shawn Mendes, Pitbull, Machine Gun Kelly, Cashmere Cat a Young Thug. Na konte má album Camila (2018), z ktorého pochádzajú single Havana či Never Be the Same.