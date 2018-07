Škandalózny producent obvinený z útoku na ďalšiu ženu: Hrozí mu DOŽIVOTIE!

Šesťdesiatšesťročného rodáka z New Yorku v máji obžalovala veľká porota zo znásilnenia a ďalších násilných sexuálnych deliktov, ktorých sa údajne dopustil voči dvom ženám v rokoch 2004 a 2013. On následne v júni v tejto súvislosti poprel vinu. V pondelok však k týmto obvineniam pribudli ďalšie, týkajúce sa útoku na tretiu ženu v roku 2006. Trest sa v tomto prípade pohybuje v rozmedzí od desaťročného väzenia po doživotie.

Weinstein sa 25. mája sám prihlásil na polícii a následne ho zo spomínaných činov obžalovali na súde na Manhattane. Producent sa však ešte v ten deň dostal na slobodu po zaplatení kaucie milión dolárov v hotovosti (v prepočte vyše 852-tisíc eur), musel však odovzdať svoj pas a musí tiež odvtedy nosiť monitorovacie zariadenie, pričom sa smie pohybovať len v štátoch New York a Connecticut.

Weinstein je hlavnou postavou rozsiahleho škandálu súvisiaceho so sexuálnym zneužívaním v Hollywoode. V súvislosti so sexuálnym obťažovaním sa proti nemu ozvali desiatky žien vrátane herečiek Angeliny Jolie, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Cary Delevingne, Léy Seydoux, Salmy Hayek či Kate Beckinsale. Tie prehovorili po tom, ako v magazíne The New Yorker vlani v októbri vyšiel článok, v ktorom zazneli na adresu Weinsteina veľmi vážne obvinenia zo strany Asie Argento, Miry Sorvino či Rosanny Arquette. Niekoľko žien vrátane herečky Rose McGowan ho obvinilo aj zo znásilnenia. Weinstein popiera "akékoľvek obvinenia zo sexu bez súhlasu oboch strán" a odmieta tiež údajnú odvetu za odmietnutie takéhoto styku. Hollywoodskeho producenta v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho napadnutia vyšetrujú okrem New Yorku aj v Los Angeles a v Londýne.