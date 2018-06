Prekvapivé vyhlásenie známej americkej herečky: Nikdy nechce mať deti!

"Mačky sú našimi deťmi. Naozaj nechcem mať deti. Je to super, pretože nemusím mať starosti s tým, kedy môžem otehotnieť. Nemusím na to každý deň myslieť. Bolo by to krásne, no myslím si, že by to bolo veľmi stresujúce. Keď si pomyslím, koľko času venujeme našim mačkám. Bože, koľko by sme sa museli venovať dieťaťu!," vyhlásila herečka pre magazín Sunday Times Style.

Ako dodala, s manželom trávi čas prevažne v noci. "Sme naozaj zaneprázdnení priateľmi a prácou, takže počas týždňa sa cez deň veľmi nevídame. Trávime spolu čas v noci. Mám partnera, ktorý ma skutočne podporuje a miluje ma za každých okolností. Našla som svojho človeka," vyhlásila.

Alison Brie je známa najmä ako Trudy Campbell, ktorú stvárňovala v seriáli Mad Men (2007 - 2015), alebo Annie Edison z komediálnej série Späť do školy (2009 - 2015). Diváci a diváčky ju môžu poznať aj z filmov Vreskot 4 (2011), Zásnuby na dobu neurčitú (2012), Vo štvorici v Mexiku (2014), Milenci tých druhých (2015), Ako byť single (2016) alebo The Post: Aféra v Pentagone (2017). Svoj hlas prepožičala jednej z postavičiek vo filme Lego príbeh (2014).