Smelé plány americkej rapperky, chce ukončiť hudobnú kariéru: A potom...

NEW YORK - Americká rapperka Cardi B údajne premýšľa o tom, že po pôrode vymení hudobnú kariéru za hereckú. Podľa britského denníka Metro podpísala 25-ročná rodáčka z New Yorku zmluvu s agentúrou Creative Artists, ktorá by jej mala pomôcť získať zaujímavé a významné úlohy.

„Dôležitým dôvodom, prečo sa o to teraz pokúša, je skutočnosť, že je presvedčená, že ak sa zameria na herectvo, bude pre ňu jednoduchšie byť mamou na plný úväzok. Hudba si vyžaduje, aby bola na cestách a ona nechce byť dlho preč od svojej dcéry," povedal zdroj pre Metro. Svoj čas údajne Cardi plánuje tráviť medzi Los Angeles a New Yorkom.

Cardi B, vlastným menom Belcalis Almanzar, debutovala v roku 2017 singlom Bodak Yellow, ktorý sa dostal na prvú priečku Billboard Hot 100 a v roku 2018 jej vyniesol aj dve nominácie na Grammy. Jej prvý album Invasion of Privacy, ktorý sa dostal na trh v apríli 2018, debutoval na prvej priečke Billboard 200 a okrem spomínaného Bodak Yellow z neho vzišli aj ďalšie tri úspešné single Bartier Cardi, Be Careful a I Like It. Rapperka potvrdila svoje tehotenstvo v apríli počas účinkovania v Saturday Night Live. Otcom dieťaťa je jej snúbenec, rapper Offset.